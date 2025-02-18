انتشال 64 جثة خلال أيام.. «جهاز الاسعاف» ينهي أعماله بـ«المفبرة الجماعية» في الكفرة

أعلن جهاز والاسعاف في الكفرة، إنهاء أعماله بالمقبرة الجماعية، بعد أن قام بانتشال 64 جثة خلال أربعة أيام متتالية بمشاركة فريق من الطب الشرعي المكلف من النائب العام.

وبحسب بيان الجهاز،”فإنه تكفل في نقل جهاز الأشعة المقدم من مستسفى الشهيد “عطية الكاسح” للمساهمة في الكشف وتم نقله إلى الموقع مسافة 150 ك م منذ اليوم الأول، إضافة إلى توفير أكياس جثمان بالكامل وكافة مستلزمات الانتشال”.

وأضاف: “بعد استكمال المرحلة الأولى تم بمشاركة فريق من طب الطوارئ والدعم وفريق الطب الشرعي في أعمال الدفن بالمقبرة التي اعدت خصيصا لتجميع الجثث بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والطبية”.

بناء على تكليف نيابة الكفرة الإبتدائية #فريق انتشال الجثث التابع #لجهاز_الاسعاف_الكفرة ينهي اعماله بالمقبرة الجماعية بعد… تم النشر بواسطة ‏جهاز الاسعاف والطوارئ الكفرة..Kufra Ambulance and Emergency board‏ في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥