انتعاش المعدن الأصفر.. الذهب يعود للصعود بعد هبوط مفاجئ

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوى له منذ أسبوع تقريبًا خلال جلسة الثلاثاء، وسط توجه المستثمرين لاقتناص الفرص بعد الهبوط الحاد.

ووفق بيانات التداول، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر (Comex) بنسبة 0.44% لتصل إلى 3977.80 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.87% إلى 3966.88 دولار للأونصة.

ويُذكر أن الذهب قد انخفض يوم الثلاثاء بأكثر من 1.5%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 30 أكتوبر الماضي.

وأشار خبراء السوق إلى أن ارتفاع الذهب جاء مدفوعًا بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.07% إلى 100.158 نقطة، ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ويأتي هذا التعافي الجزئي للذهب في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي، والتي تعتبر مؤشرًا مهمًا لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسة الفائدة المستقبلية.

ويعتقد المحللون أن أي بيانات إيجابية قوية للوظائف قد تدعم الدولار وتضغط على الذهب، في حين أن أرقام أضعف قد تزيد من جاذبية المعدن الأصفر.

من جهة أخرى، يُعتبر الذهب دائمًا ملاذًا آمنًا في أوقات التوترات الاقتصادية أو التقلبات السوقية، وهو ما يعزز صعوده بعد موجات الهبوط المفاجئة، كما لوحظ خلال الجلسات الأخيرة.