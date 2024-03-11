انتقادات أوكرانية وأوربية لتصريحات البابا فرانسيس

انتقدت أوكرانيا، دعوة البابا فرانسيس طرفي النزاع في هذا البلد إلى التحلي “بشجاعة رفع الراية البيضاء والتفاوض”، مؤكدة أنها لن تستسلم أبدا في مواجهة روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في رسالة عبر منصة اكس إن “رايتنا صفراء وزرقاء. إنه العلم الذي نعيش من أجله ونموت وننتصر. لن نرفع أبدا رايات أخرى”.

وأثارت تصريحات البابا ردود عديدة، حيث علق مسؤولون وسياسيون في أوروبا بغضب عليها مستغربين أن يلقي البابا المسؤولية على عاتق أوكرانيا لتحقيق السلام، بعد أن كان قد بدا أنه التزم الصمت بشأن روسيا باعتبارها المعتدي في الغزو.

وكتب رئيس لاتفيا، إدغارس رينكيفيتش، على منصة إكس أنه يرى أنه “لا ينبغي للمرء أن يستسلم في وجه الشر، بل يتعين عليه أن يحاربه ويهزمه، حتى يرفع الشر الراية البيضاء ويستسلم”.

ووصف عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، دينيس رادتكي، تصريحات البابا بأنها “مخزية”، معتبرا أن “موقفه من أوكرانيا ينعكس بشكل سيء على بابويته”، مضيفا في تغريدة على إكس: “هذا أمر غير مفهوم”.

ورأى المستشار السابق لوزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، أنطون غيراشيشينكو، أنه “يبدو من الغريب أن البابا لا يحث على الدفاع عن أوكرانيا، ولا يدين روسيا باعتبارها المعتدي الذي قتل عشرات الآلاف من الناس ولا يحث بوتين على التوقف، لكنه يدعو أوكرانيا إلى رفع الراية البيضاء”، متسائلا إن كان كل رجال الدين موافقين على هذا الموقف.

وأدلى البابا بهذا التصريح خلال مقابلة سجلها الشهر الماضي مع شبكة (آر إس آي) السويسرية حين سُئل عن موقفه من النقاش الدائر بين أولئك الذين يقولون إن على أوكرانيا الاستسلام لأنها لم تستطع التصدي للقوات الروسية، وأولئك الذين يقولون إن الاستسلام سيضفي الشرعية على تصرفات الطرف الأقوى، واستخدم المحاور في سؤاله تعبير “الراية البيضاء”.

وقال البابا فرنسيس، وفقا لنص للمقابلة تم الكشف عنه بشكل مسبق ومقطع مصور منها حصلت عليهما رويترز، السبت، “أعتقد أن الأقوى هو من ينظر إلى الوضع ويفكر في الناس ويتحلى بشجاعة الراية البيضاء ويتفاوض”، مضيفا أن المحادثات يجب أن تتم بمساعدة القوى الدولية.

وقال ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان، في بيان إن البابا التقط تعبير “الراية البيضاء” الذي تحدث به المحاور واستخدمه “للإشارة إلى وقف الأعمال القتالية (و)الهدنة التي يمكن التوصل إليها بشجاعة المفاوضات”.

وفي جزء آخر من المقابلة تناول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قال البابا: “التفاوض لا يكون استسلاما أبدا”.