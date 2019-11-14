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انتقادات ترامب تدفع الليرة التركية للانخفاض أمام الدولار

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 نوفمبر 2019 - 15:49
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انخفضت العملة التركية هذا العام بنسبة 8% لأسباب أهمها المخاوف المتعلقة بتدهور العلاقات مع واشنطن. [إنترنت]

هبطت قيمة الليرة التركية اليوم بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان لعدم تخلي أنقرة عن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية.

حيث جرى تداول العملة التركية اليوم الخميس عند 5.7728 ليرة للدولار، متراجعة بذلك بنسبة 0.58% عن مستوى إغلاق الأربعاء البالغ 5.745 ليرة للدولار.

وانخفضت العملة التركية هذا العام بنسبة 8% لأسباب أهمها المخاوف المتعلقة بتدهور العلاقات مع واشنطن.

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من جهته اعتبر الرئيس الأمريكي ذلك تحدياً خطيراً جداً للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ووصف اجتماعه مع أردوغان بأنه رائع، لكن الرئيسين لم يشرحا بعبارات محددة كيف سيتجاوزان الخلافات المتزايدة بينهما في العديد من القضايا.

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