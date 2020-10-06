انتقادات جديدة «لترامب» بسبب نزعه الكمامة بعد خروجه من المستشفى

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة اليوم الثلاثاء، لأنه نزع كمامته لدى عودته إلى البيت الأبيض وحث الأمريكيين على عدم الخوف من مرض كورونا المستجد، الذي فتك بأكثر من 209 آلاف أمريكي وتسبب في دخوله هو شخصيا المستشفى.

كان ترامب قد وصل إلى البيت الأبيض أمس الاثنين ونقلت شاشات التلفزيون نزوله من طائرته الهليكوبتر مارين وان واضعا كمامة بيضاء قبل أن ينزعها ويقف للتصوير ويؤدي التحية العسكرية ويلوح بيده.

وقال ترامب في مقطع فيديو بعد عودته من مستشفى مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن حيث عولج من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا “لا تدعه يسيطر عليك. لا تخف منه”. وأضاف “أنا أفضل، وربما اكتسبت مناعة.. لا أعلم”. ومضى يقول “اخرجوا وكونوا حذرين”.

كان ترامب، الذي عالجه جيش من الأطباء وتلقى علاجا تجريبيا، قد هون من شأن المرض الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص على مستوى العالم وجعل بلاده تعاني من أكبر عدد وفيات ناجمة عن الفيروس في العالم.

ودخل الرئيس الجمهوري، الذي سينافس المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر، المستشفى يوم الجمعة الماض بعد تشخيص حالته.

وقد استخف ترامب مرارا بإرشادات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس وتجاهل نصائح مستشاريه الطبيين.

كما سخر من بايدن خلال أول مناظرة بينهما يوم الثلاثاء الماضي لأنه يضع كمامة في المناسبات العامة حتى عندما يكون بعيدا عن الآخرين.

وفزع بعض الأطباء لقرار ترامب نزع الكمامة بعد أن صعد الدرج إلى البيت الأبيض، وكذلك إصراره على حث الأمريكيين على عدم الخوف من كورونا المستجد.

وقال وليام شافنر أستاذ الطب الوقائي والأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت بمدينة ناشفيل “تملكني الذعر عندما قال لا داعي للخوف من كوفيد”.

وأضاف “هذا مرض يقتل نحو ألف شخص يوميا ويدمر الاقتصاد ويقطع الأرزاق… هذا فيروس ينبغي أن نضعه في الحسبان ونخشاه”. وأدلى الديمقراطيون بدلوهم في الأمر أيضا، وقال السناتور الديمقراطي كريس كونز على تويتر “هذا فشل مأساوي في القيادة” حسب مانقلت إذاعة “مونت كارلو”.

لكن ترامب صوّر نفسه على أنه رجل هزم المرض وخرج من التجربة أقوى حالا.

وكتب على تويتر “إذا عاد الرئيس إلى الحملة الانتخابية، فسيكون بطلا لا يقهر، لم ينج من كل خدع الديمقراطيين القذرة فحسب، بل انتصر على الفيروس الصيني أيضا”.

وسرعان ما نشر بايدن على تويتر صورة له واضعا كمامة بجوار صورة لترامب وهو خالع كمامته، وتحت الصورتين عبارة “الكمامات مهمة.. تنقذ أرواحا”.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جود دير إنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الرئيس وأسرته. وسيظل التواصل الفعلي مع ترامب محدودا وسيستخدم من يكونون بالقرب منه أدوات الوقاية اللازمة.