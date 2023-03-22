انتهاءاً بـ«المنفي».. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تختتم لقائاتها في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية.

كما قدّمت ليف خلال اللقاء إحاطة بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين، ولقائها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي.

وناقشت ليف ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة التطورات السياسية في ليبيا وأهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول إلى الانتخابات.

وفي لقاء آخر مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في اليوم ذاته، أكدت ليف دعم بلادها الكامل لباتيلي وعمله لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات هذا العام، وفق قولها.

وكانت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ناقشت الاثنين، مع خليفة حفتر أهمية دعم باتيلي وضرورة إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية في تحديد مسار واضح للانتخابات، وفق السفارة الأمريكية في ليبيا.