انتهاء أزمة القبض على اللاعب الأردني أنس بني ياسين في مطار طهران

انتهت ازمة احتجاز اللاعب انس بني ياسين بايران [انترنت]

قالت قناة المملكة، إنه تم حل العائق الإداري المتعلق بمغادرة اللاعب أنس بني ياسين من إيران بعدما ألقي القبض عليه، أثناء خروجه من مطار طهران.

ووقع بني ياسين لفولاذ الإيراني في الصيف الماضي كأول لاعب أردني ينضم للمسابقة الإيرانية.

وغرد الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم تعليقا على القبض على اللاعب: ”أنس مثل ابني، هو لاعب رائع ورجل حقيقي، لقد ذهب للعب في إيران مع أحد الأندية هناك، لكنهم لم يسمحوا له بالعودة إلى وطنه، النادي لم يدفع مستحقاته المالية، هذا شيء مخجل“.

وقال وليد بني ياسين، والد اللاعب لقناة المملكة إن السلطات الإيرانية منعت ابنه من مغادرة البلاد لأنه كان يحمل مبلغا ماليا يزيد عن الحد المسموح به؛ ما وصفه المصدر بـ ”العائق الإداري“.

وأضاف أن ابنه قد يؤجل عودته إلى الأردن وقد ينهي عقده مع ناديه.