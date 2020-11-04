أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” محمد غوللو أوغلو، الأربعاء، انتهاء أعمال البحث والإنقاذ جراء زلزال إزمير.

ونقلت صحيفة “يني شفق” عن غوللو أوغلو قوله، إن فرق البحث والإنقاذ أنهت أعمالها في المباني المهدمة.

وشكر غوللو أوغلو، كافة العاملين ضمن فرق البحث على جهودهم المبذولة لإنقاذ المتضررين من الزلزال.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت “آفاد” ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير إلى 114.

وذكرت في بيان، أن الزلزال الذي وقع الجمعة الماضي، أعقبته ألف و713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 1035، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وفي 30 أكتوبر الماضي، وقع الزلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء “سفري حصار” بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا.