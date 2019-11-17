انتهاء أعمال الصيانة على الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، بانتهاء أعمال الصيانة على الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

ونوهت دائرة الإعلام بالشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذا الإجراء يأتي استعدادًا لمواجهة أحمال الذروة الشتوية القادمة وحسب البرنامج الذي تنفذه إدارة الشركة العامة للكهرباء، بشأن صيانة بعض وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية لتكون جاهزة للعمل بكامل قدرتها الإنتاجية.

هذا وتم الدخول بالوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية على الشبكة بكامل قدرتها الإنتاجية (140) ميغا وات.