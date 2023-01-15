انتهاء أعمال اليوم الأول من اجتماعات لجنة 5+5 في سرت

أنهت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مساء اليوم الأحد، اجتماعها على أن تعود لاستكماله يوم غد الاثنين بحسب ما هو مقرر في جدول أعمالها.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن اللجنة تابعت نتائج تنفيذ ما توصلت إليه في اجتماعاتها التسعة السابقة، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأيضا ملف تبادل المحتجزين بين الجانبين.

ويعد هذا الاجتماع هو العاشر للجنة، والأول للجنة العسكرية المشتركة بعدما قررت استئناف عملها المعلق منذ أبريل من العام الماضي.

وبدأت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ظهر اليوم الأحد، اجتماعها العاشر بمقرها الدائم بمدينة سرت رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له.