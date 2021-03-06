انتهاء المرحلة الأولى من أعمال إزالة الألغام وتهيئة الطريق الساحلي

قال عضو اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف الألغام بمحادثات لجنة 5+5 العسكرية العميد محمد الترجمان، إن اللجنة انهت اليوم المرحلة الأولى من أعمال إزالة الألغام وتهيئة الطريق الساحلي في المنطقة من بويرات الحسون حتى بوقرين.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن العميد الترجمان قوله، إنه تم إزالة كل الألغام ومخلفات الحرب على جانبي الطريق بالمنطقة المذكورة.

وأضاف أنه تبقى السواتر الترابية ما بعد منطقة بويرات الحسون حتى حوش الستين وهي النقطة الفاصلة بين القوتين، مشيرا إلى أن كمية الألغام ومخلفات الحرب التي تم انتشالها بلغ 5 طن، تم التخلص من 2 طن وسيتم التخلص من الكمية الباقية لاحقا.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم غرفة علميات تأمين وحماية سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه، أن الغرفة طلبت من فرق الهندسة العسكرية تكثيف الجهود لإنهاء مشكلة الألغام وتفكيكها، مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن موعد فتح الطريق فور الانتهاء من عملية إزالة الألغام.

وذكرت مصادر من مدينة سرت لوكالة الأنباء الليبية، أن فتح الطريق الساحلي سيقتصر مبدئيا على مرور أعضاء مجلس النواب والحكومة والوفود المشاركة في جلسة مجلس النواب التي ستعقد بمدينة سرت يوم الاثنين لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأشارت المصادر إلى أنه لن يتم السماح بحركة المواطنين إلا بعد الإعلان عن فتح الطريق رسميا.

#عملية_بركان_الغضب: عضو اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف الالغام بمحادثات 5+5 العسكرية العميد "محمد الترجمان": اليوم… تم النشر بواسطة ‏عملية بركان الغضب‏ في السبت، ٦ مارس ٢٠٢١