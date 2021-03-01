أعلنت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش التابع لحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثانية من تجميع مخلفات الحرب من كامل الطريق الساحلي مصراتة – سرت.

وأوضحت الإدارة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن سرية نزع الألغام ومخلفات الحرب التابعة لغرفة سرت الجفرة وبالتعاون مع المباحث الجنائية مصراتة أنهت المرحلة الثانية من تجميع مخلفات الحرب من منطقة الطريق الساحلي ابتداء من أبوقرين حتى بوابة الخمسين غرب سرت.

كما أعلنت الإدارة عن انطلاق المرحلة الثالثة وهي تمشيط منطقة الدواخل والمزارع من الألغام والمخلفات الحربية.

وفي 10 فبراير الماضي، أعلنت غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق، بدء فرق الهندسة العسكرية التابعة لها أعمالها بإزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.

وأفاد الناطق باسم الغرفة العميد عبدالهادي دراه، بانطلاق عمليات الإزالة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” واللجان الفرعية في سرت بعد تزويد فرق الهندسة بالمعدات اللازمة والتجهيزات الخاصة بالهندسة العسكرية.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية 5+5 اللواء أحمد أبوشحمة أن أعضاء اللجنة الفرعية من الطرفين من الهندسة العسكرية والضباط الميدانيين؛ وضعوا خطة لنزع الألغام وحماية المواطنين تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.

وأكد بوشحمة أن الاستعدادات حثيثة لسحب القوات والقوات المساندة من خطوط التماس، وأن أعضاء اللجنة متوافقون تماما على وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة ونزع الألغام ومخلفات الحرب، وفق قوله.

كما أشار بوشحمة إلى أن التنسيق جار مع مجلس الأمن لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب سواء من الجبهات أو القواعد العسكرية في كامل أنحاء ليبيا.