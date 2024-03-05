انتهاء مفاوضات غزة دون أي تقدم لوقف إطلاق النار قبل رمضان

بعد ثلاثة أيام من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، أعلنت مصر أن الجولة الأخيرة انتهت، دون تقدم.

بدأت المفاوضات قبل أسابيع، بوساطة كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر، للتوصل لاتفاق تطلق بموجبه حماس سراح نحو أربعين رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر، والإفراج عن عدد من السجناء الفلسطينيين وتدفق المساعدات لمعالجة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وكانت حركة حماس رفضت إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم، الذين يقدر عددهم بقرابة المئة، وتسليم رفات نحو ثلاثين آخرين، ما لم تنه إسرائيل هجومها، وتنسحب من الأراضي وتطلق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وقال مسؤولون أميركيون إن الحركة رفضت عددا من الطلبات المشورعة وفق تعبيرهم، بما في ذلك إعطاء أسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: “يقع على عاتق حماس اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كانت مستعدة للمشاركة”.

وأضاف بلينكن “لدينا فرصة لوقف فوري لإطلاق النار يمكن أن يعيد الرهائن، ويمكن أن يزيد بشكل كبير من حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، ويمكن أن يهيئ الظروف لحل دائم”.

بدوره، أكد جهاد طه، المتحدث باسم حماس، إن المفاوضات مستمرة ولكن الكرة في الملعب الإسرائيلي مضيفا أن إسرائيل رفضت حتى الآن المطالب بالسماح لمن نزحوا من شمالي غزة بالعودة، وترفض تقديم ضمانات بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلن رفض مطالب حماس وتعهد مرارا بمواصلة الحرب، واستعادة جميع الرهائن. ولم ترسل إسرائيل وفدا للجولة الأخيرة من المحادثات.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك المعلومات قد تم إدراجها في المقترح الأخير.

ورغم الجهود في التوصل إلى اتفاق قبل شهر بداية شهر رمضان، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المفاوضات حساسة، مما يحول دون القول إن هناك تفاؤلا أو تشاؤما. وأشار إلى أنه لم يتم الوصول إلى النقطة التي يتحقق من خلالها وقف إطلاق النار حتى الآن.