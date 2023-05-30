انتهاكا لاتفاق فيينا.. خارجية الوحدة تدين لاقتحام السفارة الليبية بالخرطوم

استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية اقتحام مبنى السفارة الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم ونهب محتوياتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنّ الاقتحام يعد انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقوانين والأعراف المنظمة للعمل الديبلوماسي بين الدول.

ودعت وزارة الخارجية الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف والاقتتال والتحلي بروح المسؤولية من أجل وحدة السودان وحماية البعثات الديبلوماسية والمقار التابعة لها.

وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية حرصها الشديد على استقرار السودان وتغليب المصلحة العليا وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية.