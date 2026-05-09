بالفيديو.. مستوطنون يجبرون فلسطينيين على نقل «جثة» من قبرها

شهدت قرية العصاعصة جنوب جنين، حادثة أثارت صدمة واسعة، حيث أجبر مستوطنون إسرائيليون أهالي القرية على إخراج جثمان مواطن كان قد دُفن حديثًا بالقرب من مستوطنة “ترسلة”، في واقعة اعتبرها الفلسطينيون “انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى”.

ووفق ما أوردته قناة روسيا اليوم، فقد أقام أهالي القرية الجنازة ودفنوا المتوفى بتنسيق رسمي مع قوات الأمن الفلسطينية، في مقبرة تقع على مسافة قريبة من المستوطنة التي أعيد إنشاؤها الشهر الماضي بعد أكثر من 21 عامًا على إخلائها ضمن خطة “فك الارتباط”.

وبعد الدفن، وصل المستوطنون إلى الموقع، مزوّدين بأدوات حفر، وشرعوا في إخراج الجثة من القبر بحجة قربه من المستوطنة، ما أدى إلى نشوب مواجهات محدودة استدعت تدخل الجيش الإسرائيلي، الذي صرح بمصادرة أدوات الحفر، إلا أن الفلسطينيين اضطروا في نهاية المطاف لنقل الجثمان إلى موقع آخر على بعد مئات الأمتار.

وأظهر تسجيل مصور صادم لحظة حمل الجثمان من قبل الفلسطينيين، بينما كان المستوطنون والجنود خلفهم، في مشهد أثار إدانات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه التوترات في الضفة الغربية، مع خطط إسرائيلية لإقامة مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية، وفق تقارير إعلامية، واعتبر الفلسطينيون أن هذه الإجراءات تشكل “انتهاكًا ممنهجًا للحقوق والحرمة الإنسانية”.

يذكر أن مستوطنة “ترسلة” كانت واحدة من المستوطنات التي أُخلت ضمن خطة فك الارتباط قبل أكثر من عقدين، لكن إعادة إنشائها الشهر الماضي أثارت جدلاً واسعًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يجعل أي تحركات قرب المستوطنة حساسة للغاية.

ويؤكد خبراء أن هذه الحوادث تعكس التوتر المستمر بين الفلسطينيين والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وتأثيرها على الجوانب الإنسانية والقانونية في المنطقة.