انخفاض «أسعار الأسماك» في أسواق طرابلس وتاجوراء

أصدر مكتب وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، تقريرًا حول مؤشر أسعار الأسماك خلال شهر أبريل 2026، موضحًا تراجعًا ملحوظًا في أسعار عدد من الأصناف في أسواق طرابلس وتاجوراء خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 22 أبريل.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، سجل سمك القرنيط أكبر نسبة انخفاض بلغت 35.3%، حيث تراجع سعره من 85 دينارًا ليبيًا في بداية الشهر إلى 55 دينارًا في 22 أبريل.

كما أظهر التقرير انخفاضًا في سعر سمك الوراطة الطازج بمقدار 30 دينارًا ليبيًا بنسبة 25%، إذ هبط من 120 دينارًا إلى 90 دينارًا خلال الفترة ذاتها.

وفي السياق نفسه، سجل الكاليمار انخفاضًا بنسبة 23.5%، حيث انخفض سعره من 85 دينارًا إلى 65 دينارًا ليبيًا.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأصناف الشعبية مثل السردين والبوقة حافظت على استقرار نسبي في أسعارها دون تغييرات كبيرة تُذكر خلال فترة الرصد.

كما أوضحت البيانات أن الأسماك الطازجة المحلية كانت الأكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار مقارنة بالأسماك المستوردة والمجمدة، في حين تركزت عملية الرصد في أسواق التجزئة داخل بلديتي طرابلس وتاجوراء.