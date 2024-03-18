انخفاض أسعار الذهب مع ترقب اجتماعات المصارف المركزية العالمية

انخفض سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 مارس/ آذار 2024 ليسجل 2147.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بضغوط صعود الدولار.

وبحلول الساعة 05:34 (بتوقيت غرينتش)، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2147.79 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 في المائة إلى 2150.40 دولار.

جاء انخفاض سعر الذهب اليوم وسط ترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

ومن المؤكد أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة عند 5.25 – 5.5 في المائة، بنهاية اجتماعه الذي يستمر يومين حتى الأربعاء. لكن هناك احتمالاً بأن يشير «الفيدرالي» إلى توقعات أعلى للسياسة طويلة الأجل؛ نظراً لاستقرار تضخم المستهلكين والمنتجين.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 932.45 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.6 % إلى 25.01 دولار للأوقية.