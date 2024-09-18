انخفاض أسعار النفط بالعالم

رغم التوتر في الشرق الأوسط، انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، “جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 70.67 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.73% عن سعر التسوية السابق، فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 73.16 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.73% أيضا عن سعر الإغلاق السابق”.

وأمس، وأغلقت عقود “برنت” على ارتفاع بنسبة 1.6% عند 73.88 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.96 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، كما زادت مخزونات البنزين والمقطرات، وفق أرقام معهد البترول الأمريكي، ومن المتوقع أن يجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، وتقدر الأسواق احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 2/3.