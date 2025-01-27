أسعار النفط والذهب تتراجع بعد تصريحات «ترامب»

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما دعا الرئيس الأمريكي ترامب “أوبك” إلى خفض الأسعار عقب الإعلان عن إجراءات واسعة النطاق لتعزيز إنتاج النفط والغاز الأمريكي في أسبوعه الأول في منصبه.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.52% إلى 74.27 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.29% إلى 78.27 دولار للبرميل، بحسب التداولات.

من جانبها، لم ترد أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، على دعوة ترامب بشكل رسمي بعد. ومع ذلك، أشار مندوبو أوبك+ إلى وجود خطة قائمة لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي اعتبارًا من أبريل 2025، في وقت كانت فيه الأسواق تراقب عن كثب تأثير هذه السياسات على الأسعار.

وسجلت أسعار النفط أول انخفاض لها في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي، بعدما بدأت المخاوف بشأن العقوبات على روسيا بالتراجع، مما أدى إلى تقليل القلق بشأن تعطيل الإمدادات النفطية الروسية.

كما انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع العملة الأمريكية، ووسط انتظار الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.42% إلى 2794.80 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.28% إلى 2762.84 دولار للأونصة، وفقا لما أظهرته التداولات، وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العمة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.04% إلى 107.4830 نقطة.