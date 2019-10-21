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انخفاض أسعار النفط بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي للصين خلال 2019

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أكتوبر 2019 - 16:00
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تباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري. [رويترز]
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وسط استمرار المخاوف بشأن الأفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط.

حيث تراجعت أسعار عقود خام برنت بواقع عشرة سنتات إلى 59.32 دولار للبرميل، فيما انخفضت أسعار عقود الخام الأمريكي بواقع تسعة سنتات إلى 53.69 دولار.

هذا وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ويعد ذلك أضعف نمو منذ نحو 27 عاماً، بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية.

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كما أن المحادثات بين الكويت والسعودية بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي تتم إدارتها بشكل مشترك في المنطقة المحايدة، أدت إلى تعزيز المخاوف من زيادة المعروض.

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