بعد فوز ترامب.. أسعار النفط تواصل تراجعها

هبطت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار التوقعات الضعيفة لاقتصاد الصين، أكبر مستورد للخام، في إزعاج السوق.

وتم تداول خام “برنت” بالقرب من 74 دولاراً للبرميل، بعد أن خسر أكثر من 2% يوم الجمعة، في حين اقترب خام “غرب تكساس” الوسيط من 70 دولاراً.

وأظهرت البيانات في نهاية الأسبوع تضخماً ضعيفاً في الصين خلال أكتوبر، بينما انخفضت أسعار تسليم المصانع مرة أخرى، جاء ذلك بعد أن كشفت بكين عن خطة لمبادلة الديون يوم الجمعة لدعم الاقتصاد، لكنها توقفت عن إطلاق العنان لتحفيز جديد، مما خيب آمال المستثمرين.

وكان تجار النفط الخام يقيمون توقعات الطلب العالمي في عام 2025، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على انتخاب دونالد ترمب رئيساً، والتوترات بين إسرائيل وإيران.

ومع توقع فائض على نطاق واسع العام المقبل، سيحصل المستثمرون على مجموعة من التوقعات المؤثرة هذا الأسبوع، بدءاً من وجهة نظر “منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك) يوم الثلاثاء.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة “بيبرستون”، إن سوق النفط “وصلت إلى قيمة عادلة، وتشعر براحة لا تصدق عند مستوى 70 دولاراً”. وأضاف: “من المسلم به أن لدينا مخاطر الانتخابات الأميركية التي قد تؤثر على توقعات النمو، لكننا لا نتوقع أن تؤثر هذه المعركة على هذا الأسبوع”.