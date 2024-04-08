انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاوف حيال الشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع انحسار مخاوف الأسواق حيال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.58% إلى 85.54 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.61% إلى 89.70 دولار للبرميل، بحسب بيانات التداولات.

وفي نهاية الأسبوع الماضي صعدت أسعار الخام وأنهت عقود “برنت” فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، في ظل التوترات في الشرق الأوسط.