انخفاض أسعار النفط مع زيادة المخزونات الأمريكية.. والقهوة تصعد مستوىً قياسيّاً

مع تأثر الأسعار بزيادة مخزونات الخام الأمريكية، سجلت أسعار النفط ، تراجعا كبيرا.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، “انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.04% إلى 73.74 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.14% إلى 77.38 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات”.

وكانت أسعار الذهب الأسود، أغلقت تعاملات أمس، على ارتفاع في ظل المخاوف حول الإمدادات، وصعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 73.77 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود “برنت” بنسبة 0.55% إلى 77.49 دولار للبرميل.

هذا “وتتعرض الأسواق لضغوط بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتعزيز إنتاج النفط الأمريكي، وتنتظر الأسواق المزيد من الوضوح بشأن سياسات ترامب في مجال الطاقة، وبدأ الرئيس الأمريكي ولايته بإصدار العديد من الأوامر التنفيذية لتعزيز إنتاج النفط والغاز القياسي بالفعل”.

صعود أسعار القهوة إلى مستوى قياسي

ارتفعت أسعار القهوة من نوع “أرابيكا”، إلى مستوى تاريخي جديد، حيث تجاوزت حاجز 7.9 ألف دولار للطن.

وصعدت عقود قهوة “أرابيكا” تسليم مارس المقبل، بنسبة 2.43% إلى 3.577 دولار للرطل (حوالي 7886 دولارا للطن)، وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى قياسي عند 3.5875 دولار للرطل، أي قرب مستوى 7909 دولارات للطن.

ومنذ بداية العام، ارتفع سعر “أرابيكا” بأكثر من 10% بعد اتجاه مستقر عموما في ديسمبر الماضي، وكان سعر القهوة قد صعد بمقدار 1.7 مرة في عام 2024.