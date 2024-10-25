ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجه نحو 75 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب الأسواق للوضع في الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على إمدادات الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.23% أو 17 سنتًا إلى 74.55 دولار، لتتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% أو 13 سنتًا إلى 70.32 دولار للبرميل، بمكاسب أسبوعية حتى الآن تبلغ 1.59%.

ويوم أمس تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 70.19 دولار للبرميل، وخام “برنت” بنسبة 0.8% إلى 74.38 دولار للبرميل.

ويتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن سياسات التحفيز التي تنتهجها بكين، حيث أدى غياب التفاصيل في الاجتماعات الماضية للإدارة الصينية إلى إثارة المخاوف بشأن الطلب.

وتتوقع “وود ماكنزي” نمو الطلب الصيني على السوائل النفطية بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في عام 2024، بدعم من خطط الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد.

وقال “توني سيكامور” محلل السوق لدى “آي جي” في مذكرة نقلتها “رويترز”: ما زلنا نرى السعر المناسب للخام الأمريكي يحوم حول مستوى 70 دولارًا، في انتظار محركات جديدة قد تدفع الطلب للنمو، بما في ذلك نتيجة اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني.