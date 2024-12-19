وسط تقييم الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي.. انخفاض مستمر بأسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد ارتفاعها أمس في ظل تقييم الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.55% إلى 70.19 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.57% إلى 72.97 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

وفي تعاملات الأربعاء، أنهت عقود الخام الأمريكي عند 70.58 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.70%، فيما أغلقت عقود “برنت” عند 73.39 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.25%.

ويوم أمس، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 4.25 – 4.5%، وتوقع المجلس إجراء خفضين إضافيين لتكاليف الإقراض لتصل إلى نطاق 3.75% و4% بنهاية 2025.