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انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام يرفع أسعار النفط عالمياً

عين ليبيا | آخر تحديث: 1 أغسطس 2019 - 13:17
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كشفت بيانات معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت مجدداً في الأسبوع الماضي. [رويترز]
ارتفعت أسعار النفط بدعم من انخفاض المخزونات الأميركية وتوقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأميركي” تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام.

حيث زادت العقود الآجلة لخا م القياس العالمي برنت 40 سنتاً أو 0.6 % إلى 65.12 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس المتوسط الأميركي 20 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 58.25 دولار للبرميل.

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وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت مجدداً في الأسبوع الماضي وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

هذا وانخفضت مخزونات الخام ستة ملايين برميل إلى 443 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 26 يوليو ، مقابل توقعات بانخفاضها 2.6مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.

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