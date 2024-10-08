انخفاض بأسعار الذهب والنفط والدولار مستقر عند مستويات قياسية

انخفضت أسعار الذهب والنفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما استقر مؤشر الدولار، رغم التوترات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، “تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس “الذهب”، لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.55% إلى 2651.40 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.20% إلى 2637.19 دولار للأونصة”.

ووفق التداولات، “تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.58% إلى 75.92 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.56% إلى 79.67 دولار للبرميل”.

ويوم أمس الاثنين، “قفزت أسعار النفط بنحو 4%، حيث بلغت العقود الأمريكية 77.14 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود “برنت” 80.93 دولار للبرميل”.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من العملات، عند مستوى 102 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس الماضي.