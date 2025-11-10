انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء غير مستقرة شمالاً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الصادرة اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، استمرار تأثير تقلبات جوية خفيفة إلى معتدلة على مناطق شمال ليبيا خلال اليومين القادمين، مع تراجع تدريجي في درجات الحرارة وتكاثر السحب الممطرة على بعض المناطق.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة تتراوح نهارًا بين 20 و26 درجة مئوية على مناطق الشمال الغربي، وبين 24 و30 درجة مئوية على باقي مناطق البلاد، فيما تسود رياح جنوبية نشطة على مناطق الشمال الشرقي مثيرة للأتربة أحيانًا، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح التقرير أن حالة السماء ستكون قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، بينما تتزايد فرص هطول أمطار رعدية على مناطق الجبل الأخضر وسهل بنغازي مساء اليوم.

أما في مناطق الجنوب مثل سبها، غات، وغدامس، فتستقر الأجواء وتكون صافية إلى قليلة السحب، مع درجات حرارة تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، في حين تسود أجواء معتدلة في الواحات وتازربو والكفرة مع رياح خفيفة الاتجاه.

وأكد المركز أن فرص سقوط الأمطار ستبقى قائمة حتى نهاية الأسبوع على مناطق الشمال الشرقي، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية للنشرة الجوية الصادرة كل 24 ساعة، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.