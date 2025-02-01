انخفاض بدرجات الحرارة.. الأجواء متقلبة والرياح قوية

تبقى الأجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال (مناطق الشمال الغربي– مناطق الخليج– سهل بنغازي)، وقد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 50 )كيلومتر/ الساعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على هذه المناطق.



وبحسب نشرة الأرصاد الجوية، “تكون درجات الحرارة القصوى دافئة على أغلب مناطق البلاد و تتراوح مابين (18- 24)مْ، وتسجل إنخفاض بدايةً من يوم الغد “الأحد” على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين على بعض المناطق الساحلية، ويشمل التراجع في درجات الحرارة مناطق الشمال الشرقي من مساء يوم الإثنين مع تكاثر السحب خاصةً على الجبل الأخضر”.

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