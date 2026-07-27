أحوال الطقس خلال الأيام القادمة.. الحرارة تتجاوز «48 درجة» في بعض المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن كتلة ساخنة تؤثر اليوم الاثنين على مناطق الشمال الغربي وغدامس، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الشرقية التي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الأجواء ستبقى حارة خلال اليومين المقبلين قبل بدء تراجع تدريجي في درجات الحرارة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن درجات الحرارة خلال فترة النهار على مناطق الشمال الغربي وغدامس تتراوح بين 39 و48 درجة مئوية، مع توقع تجاوزها نهاية الأربعينات في بعض المناطق، خاصة منطقة العزيزية وما حولها، بالتزامن مع ارتفاع نسبي في معدلات الرطوبة على المناطق الساحلية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة تبدأ في التراجع تدريجيًا من آخر مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي، مع تحول الرياح إلى شمالية غربية، يصاحبها تكاثر للسحب الرعدية على بعض مناطق الجبلية يوم غد، فيما يكون الاعتدال النسبي ملحوظًا بداية من مساء الثلاثاء على أغلب مناطق الشمال الغربي.

وفي مناطق الشمال الشرقي، تكون الأجواء معتدلة نسبيًا اليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال النهار بين 29 و37 درجة مئوية، مع تسجيل زيادة طفيفة خلال اليومين المقبلين.

أما مناطق الجنوب، فتظل درجات الحرارة ضمن معدلاتها الصيفية، حيث تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، بينما تسجل مدينة غدامس درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 47 درجة مئوية.

وبحسب التوقعات، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق راس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، مع احتمال تكاثر السحب مساء الثلاثاء على بعض المناطق الجبلية مصحوبة بخلايا رعدية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانًا على بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، قبل تحولها إلى شمالية وشمالية غربية يوم الثلاثاء.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وتسجل درجات الحرارة القصوى بين 29 و37 درجة مئوية، مع ارتفاع طفيف خلال اليومين المقبلين.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتكون الأجواء صافية، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 38 و41 درجة مئوية، باستثناء غدامس التي تصل فيها إلى 47 درجة.

وتبقى الأجواء صافية في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، مع درجات حرارة تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد أغلب مناطق ليبيا اعتدالًا نسبيًا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، خاصة المناطق الشمالية.