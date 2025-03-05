انخفاض حادّ بأسعار النفط.. هل ستؤثر الحرب التجارية؟

انخفضت أسعار النفط، للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، مع تضرر المعنويات بسبب خطط كبار المنتجين لزيادة الإنتاج في أبريل المقبل، والمخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وجرى تداول “العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل عند 67.67 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.86% عن سعر الإغلاق السابق، فيما تم تداول “العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 70.79 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.35% عن سعر التسوية السابق”.

وفي تعاملات أمس، “هبطت عقود “برنت” وسجلت عند التسوية 71.04 دولار للبرميل، وخلال التداولات انخفضت العقود دون مستوى 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي”.

وقال خبراء في “سيتي غروب” في مذكرة: “إن “قرار “أوبك+” ببدء زيادة الإنتاج مجددا هو تطور هبوطي ملموس، مما يخفف الضغوط على الأسواق في وقت بدأت فيه بيانات الاقتصاد الأميركي تتراجع”.

وأكدت دول مجموعة “أوبك+” هذا الأسبوع “خططها لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من 1 أبريل 2025 بمقدار 138 ألف برميل يوميا، وهي الأولى للمجموعة منذ عام 2022”.

كما حذر خبراء من أن “الحرب التجارية التي تلوح في الآفق ستؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي وستؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود”.