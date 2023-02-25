انخفاض حاد في في مخزون الوقود المغذي لعدد من محطات الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن انخفاض حاد في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج.

وأرجعت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، السبب نتيجة لتوقف هذه التزويدات من المصدر الرئيس.

وأوضحت شركة الكهرباء أن هذا الأمر سيترتب عليه انخفاض في القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات الإنتاجية مما سيضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المستهلكين.

كما نوهت الشركة إلى أن هذا الأمر خارج إرادتها، وأخلت مسؤوليتها في حالة عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل وحدات التوليد بالمحطات.