انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح قويّة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون “الطقس متقلب مصحوب برياح نشطة على أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي مما قد يتسبب في إثارة للأتربة والغبار أحياناً”.

ووفق الأرصاد، “تشهد أغلب مناطق الشمال الشرقي انخفاض في درجات الحرارة بداية من هذا اليوم حيث تكون الاجواء باردة نسبياً مع تكاثر للسحب أحياناً قد يصحبها سقوط مطر خفيف صباح اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر، ويكون الانخفاض ملحوظ يوم الغد حيث تتراوح درجة الحرارة القصوى مابين (15- 20)مْ ولا تتجاوز (13)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر”.

وبحسب الأرصاد، “من المتوقع ان تسجل مناطق غرب ليبيا مطلع الأسبوع القادم (يومي السبت والأحد) ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار مع رياح جنوبية نشطة”.