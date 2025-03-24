انخفاض درجات الحرارة.. توقعات بهطول أمطار على مناطق الساحل والدواخل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون “الأجواء غائمة على مناطق الشمال الغربي، يتخللها أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة أقصى الساحل الغربي من “راس اجدير إلى زوارة” وبعض مناطق الدواخل، وأتربة عالقة بالجو هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي”.

وبحسب الأرصاد، “تنشط الرياح نسبيا اليوم، على مناطق الشمال الشرقى خاصة على المناطق الممتدة من الخليج حتي الجبل الاخضر مما تسبب فى إثارة الاتربة والغبار”.

وبحسب نشرة المركز اليومية، “هناك تراجع تدريجي فى درجات الحرارة من مساء اليوم، على أغلب مناطق الشمال الغربي ويكون ملحوظ يوم الغد والأربعاء على أغلب المناطق، يتخللها سقوط أمطار رعدية على بعض مناطق الساحل والدواخل”.