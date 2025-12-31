الأرصاد تحذّر من تجمع المياه في المناطق المنخفضة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا على أغلب مناطق ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، ابتداءً من اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، وخصوصًا المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى مصراته.

وأشار المركز إلى أن مناطق راس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد تكاثرًا للسحب مساء اليوم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل، وتكون الأمطار أكثر وضوحًا يوم الخميس على مناطق ممتدة من طرابلس حتى مصراته. وأضاف المركز أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و18°م، وتنخفض يوم الخميس لتصبح بين 10 و15°م على أغلب المناطق.

أما الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فيتوقع المركز سقوط أمطار متفرقة اليوم وغدًا، وتكون جيدة أحيانًا على مناطق اجدابيا وسهل بنغازي وصولًا إلى درنة، ما قد يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة. وأضاف أن الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة، وقد تنشط أحيانًا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و20°م.

وفي مناطق الجفرة، سبها، غات، غدامس والحمادة، ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 16 و19°م.

أما في مناطق الواحات، السرير، تازربو والكفرة، فستبقى السماء قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 19 و24°م، مع تراجع يوم الخميس.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الأجواء ستعود إلى اعتدال نسبي نهارًا ابتداءً من يوم السبت، فيما تستمر فرصة سقوط الأمطار على الساحل الشمالي خلال اليومين القادمين.