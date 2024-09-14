انخفاض عائدات الصادرات الأمريكية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

أظهرت البيانات الصادرة عن الخدمة الإحصائية الأمريكية انخفاض عائدات الصادرات الأمريكية من الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى منذ 2021.

ووفقا لتحليل اقتصادي، استنادا على بيانات صادرة عن الخدمة الإحصائية الأمريكية، في شهر يوليو الماضي انخفضت ايرادات الشركات الأمريكية من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% على أساس شهري و36% على أساس سنوي – إلى 791.4 مليون دولار. مسجلة أدنى قيمة منذ نوفمبر 2021.

والسبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو انخفاض أحجام العرض بنسبة 18% مقارنة بشهر يونيو وبنسبة الثلث مقارنة بالعام الماضي.

وبالتالي استحوذ الاتحاد الأوروبي على ثلث صادرات الولايات المتحدة فقط في منتصف الصيف مقارنة بنحو 38.4% في يونيو، و49% في يوليومن العام الماضي.