انخفاض كبير بأعداد المسافرين عبر مطار إسرائيل

ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن “مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، شهد تراجعا بنسبة 43 بالمئة في أعداد المسافرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024”.

وبحسب الوكالة، “يُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى تداعيات هجوم 7 أكتوبر والتوترات المتصاعدة بالمنطقة والتي دفعت العديد من شركات الطيران إما إلى تعليق رحلاتها بالكامل نحو إسرائيل أو تقليصها”.

ووفق البيانات، “استقبل المطار الرئيسي في إسرائيل 10.85 مليون مسافر دولي بين يناير وسبتمبر، بانخفاض من 19.01 مليون في عام 2023”.

هذا ومنذ هجوم 7 أكتوبر واندلاع الحرب في غزة، اتخذت العديد من شركات الطيران قرارات بتعليق رحلاتها إلى إسرائيل، وسبق أن أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية بأن تتجنب الطائرات التجارية المجال الجوي الإسرائيلي واللبناني، مما دفع عددا من شركات الطيران إلى التوقف عن الطيران إلى كلا البلدين.