انخفاض مرتقب للدولار أمام الدينار الليبي

كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي لـ”عين ليبيا”، أن المصرف سيقوم يوم الأحد المقبل بضخ مبلغ يقدّر بـ2 مليار دولار أمريكي في النظام المصرفي، وذلك لتغطية الاعتمادات المستندية وتنفيذ طلبات شراء العملة الأجنبية المقدمة عبر المصارف التجارية.

وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة مدروسة ينتهجها المصرف المركزي بهدف تعزيز وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن ضخ هذا المبلغ الكبير من العملة الصعبة من شأنه أن يساهم في إعادة التوازن إلى سوق الصرف، حيث من المتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي تراجعاً ملموساً خلال الأيام القليلة القادمة، لاسيما بعد تزايد المضاربات في السوق غير الرسمية التي رفعت الأسعار مؤخراً.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يواصل فيه مصرف ليبيا المركزي جهوده للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان انسياب السيولة النقدية وتوفير العملة الأجنبية لتغطية احتياجات الأفراد والقطاعات المختلفة، بما في ذلك الاعتمادات الخاصة بالسلع الأساسية والدوائية واحتياجات القطاع الخاص.

كما يؤكد خبراء أن استمرار مثل هذه الخطوات سيعزز من ثقة السوق في السياسة النقدية، ويحد من المضاربات العشوائية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، ويخفف الأعباء عن المواطنين الذين تأثروا بارتفاع أسعار السلع المستوردة المرتبطة بالدولار.