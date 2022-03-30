انخفاض معدلات الهجرة غير النظامية من ليبيا اتجاه إيطاليا

قالت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي إنّ تدفقات الهجرة غير النظامية الوافدة إلى لى السواحل الايطالية من ليبيا و تونس والجزائر تراجعت بشكل مستمر منذ شهر نوفمبر الماضي.

وكشفت الوزيرة خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن، والإشراف على أنشطة اليوروبول، ومراقبة الهجرة، أنّه خلال الشهر الحالي وصل قرابة 437 مهاجر غير نظامي من ليبيا، وهو ما يمثل أقل من ثلث عدد الوافدين في نفس الشهر من عام 2021.

وفيما يتعلق أيضًا بتونس، لاحظت لامورجيزي أنّ ضغط الهجرة النظامية انخفض منذ سبتمبر 2021، وذلك نتيجة تراجع عدد الوافدين بنسبة 27%، مشيرة إلى انخفاض في تدفقات الهجرة غير النظامية من الجزائر، إذ لم يسلك أحد في الشهرين الماضيين طريق الهجرة من هناك.