اندلاع حرائق ضخمة في عدة ولايات جزائرية

اندلعت حرائق ضخمة في الغابات في الجزائر، اليوم الاثنين، حيث تم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرض بعضها لـ 4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريق أو حريقين، وفقا للبيانات الرسمية.

وأفادت صحيفة “النهار” الجزائرية، بأن الحرائق اندلعت في مناطق الغابات، مشيرة إلى أن عدد الحرائق التي تم تسجيلها بواسطة مصالح الحماية المدنية وصل إلى 31 ⁧‫ حريق في الغابات بـ 14 ولاية.

وتسببت موجة حرائق متزامنة اندلعت بعدة محافظات في الجزائر في وفاة 4 أشخاص بمحافظة تيزي وزو بوسط البلاد في وقت تعمل فيه قوات الدفاع المدني على إخماد حوالي 25 بؤرة حريق بـ14 محافظة.

وأكد مسؤول محافظة الغابات في تيزي وزو يوسف ولد محمد، للإذاعة الجزائرية مساء أمس الاثنين، وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين بينهم رجل إطفاء، جراء الحرائق التي اندلعت في غابات بلدات بني يني وياكوران وعزازقة وأفييجا، مشيرا إلى إجلاء بعض السكان واحتراق عدد من المنازل.

وقال إن الحرائق مفتعلة وغير طبيعة وتم اختيار يوم عرف أن درجة الحرارة ستكون مرتفعة، خاصة وأن نشرة خاصة قد صدرت منذ أيام حذرت من ارتفاع درجة الحرارة، وساهم في انتشارها هبوب الرياح حسب قوله.

وأكد أن الأماكن التي اندلعت فيها ألسنة اللهب تم اختيارها بـ”عناية” وبعملية شيطانية، وفق قوله.

حرائق في غابات الجزائر .. و جهود مكثفة للسيطرة على حرائق الغابات في 14 ولاية بـ #الجزائر . – وفاة 3 أشخاص إثر حرائق غابات تيزي وزو#فيديو #حرائق_الغابات pic.twitter.com/vzKUj7TULN — جاك العلم .. (@GakAleilm) August 9, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع حرائق مهولة بجبال تيزي وزو، ووصلت ألسنتها إلى عدة قرى ومداشر دفعت أصحابها إلى الفرار من منازلهم.

وكانت مصالح الدفاع المدني قد أعلنت تسجيل 25 بؤرة حريق منها 10 حرائق كبيرة في عدة بلديات تدخلت وحدات الإطفاء لإخمادها، وتشارك في العملية أرتال متنقلة لعدة محافظات مجاورة بالإضافة إلى مروحيتين من المجموعة الجوية الحماية المدنية.

أما بمحافظة المدية 70 كيلومترا جنوب العاصمة، فقد تم القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بالوقوف وراء إضرام النيران، حسب والي المحافظة، والتي أتت على حوالي 100 هكتار من الغابات.

وقبل أكثر من شهر، اندلعت حرائق في غابات ولاية خنشلة (شمال شرق الجزائر)، والتهمت النيران حينها أكثر من هكتار.

وتتجه الحكومة الجزائرية إلى تغليظ عقوبة التورط في حرق الغابات لتصل إلى السجن المؤبد.