اندلاع حرائق ضخمة في مصر وإيران.. ما القصة؟

اندلع حريق هائل، الجمعة، في مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة المصرية، بشارع الشيخ ريحان في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، مما دفع الأجهزة المعنية إلى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن “الحريق الهائل داخل المعامل المركزية امتد عبر بئر المصعد من الطابق الأول حتى الأخير، مما أدى إلى وصول النيران إلى مبنى التراخيص الطبية المجاور، حيث طالت جزءًا من الطابق الأول”.

كما امتد الحريق المندلع إلى الخلف، “ليطال مبنى إدارة المترو المكون من طابق واحد”، ولم تتضح بعد الأسباب، ولم تسجل خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية.

وأوضحت مصادر أمنية “أن المواد الكيميائية الموجودة في المبنى ساهمت في انتشار النيران بسرعة، ما زاد من تعقيد الوضع، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة”.

وانتقل فريق من النيابة والمعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد “لكشف الخسائر الناجمة عنه وتحديد الأسباب، التي أدت إلى نشوب الحريق داخل المبنى”.

حريق ضخم على ناقلة وقود إيرانية

وفي إيران، تعرضت ناقلة وقود إيرانية لحريق ضخم، أثناء وجودها بميناء “الخميني” في محافظة خوزستان، جنوبي البلاد.

وأفادت بذلك وسائل إعلام إيرانية، الخميس، حيث نشرت مقطع فيديو يرصد جانبا من محاولات السيطرة على الحريق.

ولفتت إلى أن “الحادث الذي نجحت فرق الإطفاء من السيطرة عليه، لم يتسبب في أي إصابات”.

وشملت عملية السيطرة على الحريق “مشاركة 7 سفن إطفاء وقوارب دعم لوجيستي إضافة إلى 5 زوارق إنقاذ”.

واندلع الحريق “خلال رسو الناقلة، لكن التدخل السريع لفرق الإطفاء مكنهم من السيطرة عليه في الحال واحتواء الوضع قبل أن تنتقل النيران إلى مناطق أخرى، وهو ما سمح باستمرار العمليات البحرية بالميناء”.

رسانه‌های داخلی ویدیویی از عملیات اطفای حریق یک کشتی تانکر حمل سوخت در لنگرگاه داخلی بندر «امام» منتشر کردند. به گزارش این رسانه‌ها این حادثه تلفات جانی نداشته و تیم عملیات موفق به جلوگیری از گسترش حریق شدند. pic.twitter.com/OVRAxfYiuL — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) March 13, 2025