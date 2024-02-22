اندلاع حرائق غابات ضخمة في أستراليا

اندلعت حرائق غابات ضخمة خرجت عن السيطرة اليوم الخميس، في بلدات غربي ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وذكرت وكالة فرنس برس، أنه اندلع حريق غابات ضخم في مساحة تقدر بحوالي 50 كيلومترا مربعا شمال غربي مدينة بالارات في أستراليا، كما اندلع حريق آخر كبير في منطقة أخرى تقع غرب البلاد.

ودعت خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا، السكان في بلدتي راجلان وبوفورت، حيث يعيش حوالي ألفي نسمة، وكذلك السكان في المناطق المجاورة على مغادرة منازلهم والتوجه شرقا نحو بالارت على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان: إن أكثر من ألف من رجال الإطفاء يعملون في المنطقة تدعمهم 24 طائرة وأكثر من 100 مركبة، ومن المتوقع انضمام مزيد من رجال الإطفاء إلى هذه الجهود قريبا.

كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا، تحذيرات من نشوب حرائق في عدة مناطق بسبب هبوب رياح حارة وجافة واحتمال اجتياح عواصف رعدية.

وقال جيسون هيفرنان كبير مسؤولي هيئة مكافحة الحرائق في البلاد: من المتوقع أن تتفاقم الحرائق غربي بالارات طوال المساء حتى منتصف الليل تقريبا عندما تبدأ سرعة الرياح في التباطؤ.

يذكر أن درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في شمال غربي ولاية فيكتوريا، خلال الساعات الماضية.