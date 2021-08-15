اندلاع حرائق كبيرة بمستوطنات في القدس المحتلة

اندلع حريق ضخم، اليوم الأحد، في عدة مناطق من جبال مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي أجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء 6 تجمعات استيطانية، فيما تواصل طواقم الإنقاذ محاولاتها للسيطرة على الحريق.

وأشار موقع “عرب 48” إلى إغلاق عدد من الشوارع قرب المناطق التي اندلع فيها الحريق، كما أفادت التقارير بإخلاء منازل سكنية في مستوطنات: “رمات رزيئيل” و”بيت مئير” و”شورش” و”كريات يعاريم” و”كسلون” و”شوآفا”، وأصيب أربعة أشخاص بحالات اختناق من جراء استنشاق الدخان.

ولفتت المصادر إلى استعدادات لإخلاء مستشفى “إيتانيم” للأمراض العقلية بواسطة طائرات مروحية.

وعزت مصادر من قوات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، سبب الحريق إلى حرارة الطقس العالية، وقالت: “قد يكون دور للإنسان فيها، سواء عن قصد أو بسبب الإهمال.. ونحن نتعامل مع واحدة من أكبر الحرائق التي اندلعت في منطقة القدس خلال السنوات الأخيرة”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، مساء اليوم الأحد، بأن طائرات وقوات الإطفاء هرعت إلى مكان الحرائق التي اشتعلت، دون معرفة السبب، حتى الآن، في وقت توجهت الشرطة الإسرائيلية إلى بعض المستوطنات بهدف إجلاء مستوطنيها، بعد وصول النيران إليهم.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية أخلت بيوتا في مستوطنة بيت مئير وكريات يعاريم في مدينة القدس المحتلة، بعد وصول النيران إلى الصفوف الأولى من بيوت تلك المستوطنات.

وأكدت تلك الوسائل الإعلامية العبرية أن الحريق في مدينة القدس المحتلة ما يزال مستمرا، وينتشر بشكل واسع النطاق، بسبب الرياح القوية.

وفي السياق نفسه، ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، جلسة طارئة للمجلس الوزاري المصغر لمواجهة جائحة كورونا، من أجل متابعة الحريق.

שריפת ענק ממשיכה להשתולל בהרי ירושלים והובילה לפינוי תושבים מהאזור. @TzurMaor מדווח מהשטח. לכל העדכונים https://t.co/CvXhlp5OTX pic.twitter.com/JnOQrUzoG1 — חדשות 13 (@newsisrael13) August 15, 2021