اندلاع حريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، السيطرة على حريق شب بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي.

وأفادت الوزارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بتمكن فرق الإنقاذ والإطفاء وهيئة السلامة الوطنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم الخميس بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي.

وأصيبت 6 حالات بحروق بسيطة واختناقات جراء الحريق، وتم نقلهم بواسطة جهاز الإسعاف والطوارئ إلى مركز بنغازي الطبي حيث تلقوا الرعاية الطبية التامة.

وأكدت وزارة الصحة أن الأوضاع الطبية للحالات مستقرة وهم الآن تحت متابعة ورعاية المختصين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية بإجلاء جميع المرضى من المستشفى بعد احتراق أجزاء كبيرة من المبنى.

#عاجل 🛑 اشتعال النيران داخل المستشفي الليبي الدولي بشارع #فينيسيا_بنغازي بسبب مولد كهربي والان يتم اخراج المرضى نسال الله السلامه للجميع. #الاخبار #اجدابيا_064🇱🇾 تم النشر بواسطة ‏اجدابيا 064 – Ajdabiya‏ في الخميس، ١٠ أغسطس ٢٠٢٣