اندلاع حريق في مخازن مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس

اندلع حريق اليوم السبت، في مخازن الأدوية والمعدات الطبية بمستشفى الهضبة الخضراء بالعاصمة طرابلس، دوةن وقوع أضرار بشرية.

وطمأنت إدارة مستشفى الهضبة الخضراء العام، جميع المواطنين بأن الحريق الناشب في المستشفى هو في المخازن فقط، وأكدت أن جميع المرضى والعاملين بالمستشفى في حالة جيدة، وأن فرق الأمن والسلامة تقوم بإخماد الحريق.

من جانبه قال مدير مستشفى الخضراء سالم أبوقصة، في تصريحات تلفزيونية، إن الحريق طال مخازن الأدوية بالمستشفى، لكن الأسباب غير معلومة حتى الآن.

وأكد أبوقصة على أنه لا توجد خسائر بشرية، جراء الحريق، وأن الخسائر طالت مخزون المستشفى من أدوية ومعدات.