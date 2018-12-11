انستغرام تطلق ميزة الرسائل الصوتية في الدردشة

استمرت فيس بوك عدة أشهر في اختبار الميزة التي تقوم على ضغط المستخدم أيقونة المايكروفون ليبدأ تسجيل مقطع صوتي قصير يظهر في المحادثة على شكل موجة صوتية ليتمكن الطرف المستقبل الاستماع إليها.

حدد انستغرام طول الرسالة الصوتية الأقصى بدقيقة واحدة فقط وتعمل الميزة في المحادثات الفردية والجماعية أيضاً ليتمكن كل مشترك ضمن المجموعة من سماع وإرسال الرسائل الصوتية.

وعلى غرار واتساب ومسنجر فإن الرسائل الصوتية توفر طريقة أسهل بالتواصل وأكثر علاقة وشخصية بالمستخدم، كما تسمح لطيف واسع من المستخدمين غير القادرين على القراءة والكتابة من التواصل فيما بينهم بدون الحاجة لإجراء مكالمة فيديو مكلفة أو التواجد لحظياً أثناء الدردشة.

للحصول على الميزة تأكد من تحديث التطبيق لأحدث نسخة من متجري أندرويد وآبل.