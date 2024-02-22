انسحابات وتهديدات داخل مجلس العموم بسبب الحرب على غزة

انسحب عشرات المشرعين من مجلس العموم البريطاني يوم أمس الأربعاء، وسط حالة من الغضب، مع سعي كل من الأحزاب الثلاثة الكبرى للتحكم في زمام الأمور خلال تصويت على وقف إطلاق النار في غزة، بحسب وكالة رويترز.

تصويت لحماية حزب العمال يغضب النواب

وتسبب سماح رئيس المجلس بإجراء تصويت، جنب حزب العمال المعارض حدوث انقسامات كبيرة بين أعضائه، بسبب الموقف من الحرب على قطاع غزة بموجة غضب بين النواب.

وغادر مشرعون من حزب المحافظين الحاكم والحزب الوطني الاسكتلندي المعارض القاعة احتجاجا، وحاول البعض اتخاذ خطوة نادرة هي إجراء المداولات بشكل منفصل.

تهديدات بالعنف داخل المجلس

واعتذر ليندسي هويل رئيس مجلس العموم في نهاية المطاف، وقال إنه اتخذ قراره للسماح للمشرعين بالتصويت على عدد من الرؤى المختلفة، لأنه كان قلقا إزاء أمنهم بعدما واجه بعضهم تهديدات بالعنف بسبب مواقفهم من الحرب.

وذكر هويل، الذي كان عضوا في حزب العمال، “الأمر مؤسف وأعتذر عن القرار”. وأضاف “لم أرد أن ينتهي الأمر هكذا”.

انقسام حزب العمال

ويشهد حزب العمال، المتوقع فوزه في الانتخابات العامة المزمع عقدها في وقت لاحق هذا العام، معركة داخلية بشأن سياسته تجاه الصراع في الشرق الأوسط منذ عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وكان الحزب الوطني الاسكتلندي،بادر إلى طرح النقاش في البرلمان بتقديمه مقترح يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطرح حزب العمال وحزب المحافظين تعديلات.

إجراء غير مألوف داخل العموم

وفي إجراء غير مألوف، اختار رئيس مجلس العموم جميع تلك التعديلات للتصويت عليها، ليخالف العرف بأنه لا يمكن لحزب معارض تقديم تعديل على مقترح تقدم به حزب آخر، وعادة ما يجري اختيار التعديل الحكومي.

وكان قرار هويل يعني أن أعضاء البرلمان من حزب العمال، يمكنهم التصويت على خطة حزبهم دون أن يضطروا للوقوف في وجه قادتهم من خلال التصويت لدعم تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي.

وفي خضم الفوضى، تمت الموافقة شفهيا على تعديل حزب العمال من دون تصويت رسمي تُسجل فيه آراء المشرعين، وطالب بعض المشرعين بإجراء التصويت مجددا لأنهم لم يعبروا عن آرائهم.

تصويت غير مهم سياسيا مهم حزبيا

وفي حين أن نتيجة التصويت لن تكون ملزمة للحكومة البريطانية، ولن تتم مراقبتها عن كثب في إسرائيل أو من قبل حماس، إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل لكير ستارمر، زعيم حزب العمال الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه موحد ومنضبط وجاهز للسلطة.

السياسة البريطانية بأسوأ حالاتها

وقال حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى بريطانيا لإذاعة (إل.بي.سي) “إنه أمر مخز، مخز للغاية. اليوم، شهدنا السياسة البريطانية في أسوأ حالاتها. يحاول السياسيون إنقاذ أنفسهم بدلا من إنقاذ أمة بأكملها”.

وطالب مئات المحتجين أمام البرلمان المشرعين بدعم وقف لإطلاق النار خلال إجراء المداولات.

وتعرض ستارمر لأكبر تمرد خلال قيادة حزبه، بعد أن شهد اقتراحا مماثلا قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي في نوفمبر تصويت 56 عضوا من أعضاء حزب العمال في البرلمان لصالحه.

وفي البداية، أعطى زعيم حزب العمال الدعم الكامل لإسرائيل، عندما شرعت في ردها العسكري. لكن أعضاء كتلة حزب العمال في البرلمان وأعضاء الحزب كثفوا الضغوط على القيادة لدعم وقف فوري لإطلاق النار.

وتتجاهل إسرائيل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب التي دمرت مساحات شاسعة من قطاع غزة وتسببت في كارثة إنسانية.