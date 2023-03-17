“انسحاب المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية”.. إشادة بنتيجة عمل «الحداد» و«الناظوري»

أشادت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعمل رئيسي الأركان لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وقالت البعثة الأممية إنّ الاجتماع تطّرق إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي.

وتابعت البعثة الأممية أنّ المشاركون ناقشوا دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم.

وأضافت البعثة الأممية أنّ باتيلي يحث المؤسسات الأمنية الليبية على مواصلة العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في ليبيا ودعم خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في عام 2023.

واشارت البعثة الأممية إلى أنّ الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا أكدت على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا.