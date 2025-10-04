انسحاب برشلونة من «كأس إعادة الإعمار» في بنغازي

أعلن نادي برشلونة الإسباني انسحابه من المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل بمدينة بنغازي، مرجعًا قراره إلى مخاوف أمنية، وذلك وفق ما أورده موقع “موندو ديبورتيفو” الإسباني الذي طالعته ورصدته “عين ليبيا”.

وبعد قرار النادي الكتالوني بعدم السفر إلى ليبيا، تقرر أن يخوض فريق أتلتيكو مدريد الإسباني المواجهة بدلًا عنه أمام إنتر ميلان الإيطالي، يوم الجمعة 10 أكتوبر، على أرضية ملعب بنغازي الدولي الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، كان برشلونة قد تسلّم بالفعل مبلغًا قدره 5 ملايين يورو مقابل مشاركته في بطولة “كأس إعادة الإعمار”، وهو رقم يوازي تقريبًا ما يحققه النادي في جولاته الصيفية، غير أنه أعاد المبلغ بالكامل إلى الجهة المنظمة عقب قراره بالانسحاب.

وأكدت مصادر من داخل النادي الكتالوني أن الانسحاب جاء حصريًا لأسباب أمنية تتعلق بغياب الضمانات الكافية، نافية في الوقت ذاته ما تردد من شائعات عن ارتباط القرار بطلب من المدرب هانسي فليك لتفادي المزيد من الإصابات بين صفوف الفريق.