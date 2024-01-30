انسحاب جماعي للنيجر ومالي وبوركينا فاسو من «إكواس»

بشكل متزامن، أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”، التي تضم 15 عضوا.

وذكرت إذاعة “مونت كارلو الدولية”، أن قرار البلدان الثلاثة جاء في بيان مشترك بين المجالس العسكرية الحاكمة فيها، تلي على وسائل الإعلام الرسمية، قالوا فيه “مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.

وعانت العلاقات بين الدول الثلاث وإكواس من التوتر منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023، حيث اتخذت المنظمة سلسلة من المواقف هدفت لوقف موجة الانقلابات التي خشي عدد من المراقبين أن تتوسع لتشمل دول أخرى في الساحل الأفريقي.

وفرضت المنظمة الإقليمية عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء الانقلابين في النيجر، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.

وقالت الدول الثلاث في بيانها المشترك أن إكواس “تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها”.

وتواجه الدول الثلاث انعداما للأمن وعنفا ترتكبه جماعات جهادية وأوضاعا اجتماعية متردية.